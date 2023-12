Phillips in uscita dal City: il Newcastle sempre più in pressing

Il futuro di Kalvin Phillips sembra essere sempre più lontano dal Manchester City. Il centrocampista inglese non sta trovando spazio nello scacchiere di Pep Guardiola, tanto che in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 318′ minuti in campo (in 10 presenze), considerando tutte le competizioni. Phillips vuole più spazio, anche in vista di Euro2024 ed è in cerca di una destinazione, possibilmente in Premier. Minuti che potrebbe concedergli il Newcastle, alla ricerca di un sostituto all’altezza dello squalificato Sandro Tonali. Per il Manchester City, Phillips non è incedibile e sono aperti a considerare anche l’ipotesi prestito, una formula che piace particolarmente ai Magpies alle prese con il Fair Play Finanziario. Il Newcastle ha alzato il pressing e, adesso, spera di raggiungere un accordo per regalare un nuovo centrocampista a Eddie Howe.

Foto: Instagram Manchester City