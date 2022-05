Phil Neville critica il Manchester United: “Che errore cacciare Moyes, aveva piani incredibili”

Phil Neville, leggenda del Manchester United e ora allenatore dell’Inter Miami, ha parlato proprio dei Red Devils ai microfoni di Sky Sports: “Dieci mesi al Manchester United in un periodo difficile in cui il più grande allenatore di tutti i tempi era appena andato via non sono stati sufficienti. Moyes aveva piani incredibili per portare il club in alto in quell’estate. Direi che è stato uno dei più grandi errori commessi dallo United, quelo di non concedergli più tempo“.

Foto: Manchester Evening News