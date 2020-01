Pezzella: “Pronti a lottare, abbiamo subito capito cosa vuole Iachini. A Bologna con attenzione e impegno”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato dell’arrivo del nuovo mister, Beppe Iachini e della prossima sfida di campionato contro il Bologna: “Da tifoso della Viola voglio vedere un gruppo che dà tutto, che non risparmia mai un grammo di energia, che si arrabbia, ma con intelligenza. A volte, quando tutto rema contro, è difficile reagire. Il Bologna è forte, Mihajlovic ha dato un’identità alla squadra”.

Da Montella…

“Quando si cambia in corsa bisogna essere lesti a capire cosa chiede il nuovo allenatore, nessuno è uguale al predecessore. Fino alla seconda giornata la squadra non era al completo, poi siamo riusciti a trovare equilibrio in campo, abbiamo messo in fila sei risultati utili consecutivi. Abbiamo perso con la Lazio, poi una vittoria e un pareggio e da lì la discesa si è fatta ripidissima”.

…a Iachini

“Iachini ci ha trasmesso subito un senso di cattiveria sportiva. Ho capito subito cosa vuole e siamo pronti ad accontentarlo, a rinascere nel segno della sua impronta. Serviranno attenzione e impegno”.

Ripartire

“Essere giovani non è un alibi, i più esperti devono prendersi le loro responsabilità, tutti devono dare il massimo. Il segnale di ripartenza lo vedo ora in tutti i miei compagni, tutti sappiamo il significato della parola “rispetto”.

Foto: Zimbio