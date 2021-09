Pezzella: “Non vedo l’ora di giocare in Champions. Da una settimana sto pensando a quella musica”

Intervistato da L’Eco di Bergamo, Giuseppe Pezzella ha parlato della sua emozione di poter giocare in Champions League.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di giocare in Champions. Un sogno che ho da quando sono piccolo. Penso da una settimana alla musichetta della Champions: non pensavo di riuscire a raggiungere questo traguardo, ma adesso che sono arrivato a certi livelli farò di tutto per restarci. Ho scelto l’Atalanta perché mi esalta l’idea di giocare con un tecnico come Gasperini, che lavora moltissimo sugli esterni e a livello tecnico. Ho instaurato un ottimo rapporto con lui. L’esperienza a Parma si è chiusa con un bruttissima retrocessione, ma dal punto di vista personale sono soddisfatto perché ho avuto l’occasione e l’opportunità di giocare con continuità in serie A”.

Foto: Sito Atalanta