Pezzella: “Non ci aspettavamo questi risultati. Impossibile dire chi sia più forte tra Napoli e Juve”

Dopo tre giornate di Serie A, la Fiorentina è a un solo punto in classifica e il suo capitano German Pezzella si è detto stupito in negativo della partenza viola. Eppure, tra la rivoluzione tecnica e societaria e il calendario nefasto, che li ha subito messi di fronte alle prime due forze della passata stagione, le attenuanti ci sarebbero tutte. Queste le dichiarazioni del difensore argentino a Radio CRC: “I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo e credo che la partita contro il Genoa sia stata la più brutta in assoluto. Ieri l’Atalanta ha sofferto un po’, ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo la prima vittoria. Abbiamo già affrontato sia Juventus che Napoli, due grandissime squadre. A oggi è impossibile dire quale delle due sia più forte. Il Napoli in Champions è stato grandissimo, ha giocato una partita magnifica contro una squadra non facile Ha saputo tenere testa al Liverpool fino all’ultimo secondo. Ma per qualsiasi squadra giocare al San Paolo non è mai semplice“.

Foto: Zimbio