Pezzella e la lotta al Coronavirus: “Astori? Mi ha dato la forza per superare questo periodo difficile”

German Pezzella si racconta ai microfoni di SportWeek. Il difensore della Fiorentina, risultato positivo al Coronavirus e oggi totalmente guarito dopo settimane di isolamento, ha parlato così del suo periodo difficile: “Sono sempre stato in contatto con i miei due compagni e con tutti gli altri, siamo un bel gruppo e abbiamo cercato di distrarci prendendoci in giro anche nei momenti difficili. Commisso una persona straordinaria, un uomo vero. Si è preoccupato subito per me, mi ha chiamato quasi ogni giorno per sapere come stavo. Lui ha a cuore non solo la Fiorentina, cerca di far del bene a tutti e l’iniziativa ‘Forza e Cuore’ lo dimostra. Astori? Certo, penso a Davide ogni giorno. E’ una presenza fissa e quotidiana nella vita di tutte le persone che lo hanno conosciuto da vicino. Penso che anche lui mi abbia dato la forza per superare questo periodo. Noi giochiamo per lui, io porto al braccio la sua fascia e spero di poter tornare presto ad indossarla sul campo”.

Foto: Instagram personale Pezzella