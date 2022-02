Pezzella: “All’Atalanta per crescere. Vlahovic non mi fa paura”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Pezzella, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Seguirò l’esempio di Gosens per imparare a segnare di più perché ho un buon tiro ma devo lavorarci. Sono felice che i tifosi apprezzino il mio coraggio. Il calcio che facciamo con Gasperini. Fare il terzino in una difesa a quattro o fare l’esterno tutta fascia, è uguale. Our di giocare vado anche in porta. Non penso all’Italia perché so che può dipendere da quello che faccio a Bergamo. Altri club avevano interesse per me ma l’Atalanta è il miglior posto dove crescere per un giovano. Vlahovic alla Juve non mi fa paura, noi abbiamo Boga e guardiamo in casa nostra.”

FOTO: Profilo Instagram Pezzella