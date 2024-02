Petrucci: “Crediamo fino in fondo alla salvezza della Salernitana. Mi sono innamorato di questa realtà”

Gianni Petrucci, ex presidente del CONI ed oggi vicepresidente della Salernitana, questa mattina ha incontrato, assieme all’amministratore delegato Milan, i “senatori” del gruppo e l’allenatore granata Liverani per un faccia a faccia a margine dell’allenamento presso il centro sportivo Mary Rosy. Queste alcune sue dichiarazioni alla stampa presente sulla difficile situazione del club campano, attuale fanalino di coda della classifica di Serie A: “Porto la mia esperienza, l’entusiasmo ma anche il piacere perchè mi sono innamorato di questa realtà. Avendo parlato con l’allenatore e con i cosiddetti senatori, ho trovato grande voglia di rivalsa. Vivendo anche l’ambiente del Coni, ho fatto una considerazione. Il presidente del Coni ha lo spirito olimpico, noi vogliamo come vincere un’olimpiade e salvarci, insieme ad allenatore e giocatori ce la metteremo tutta.”

Come si esce da questo momento difficile?

“Vincendo, con il cuore e con l’anima e con tutto quello che sanno fare perchè non sono giocatori scarsi. Ci sono ancora possibilità, qualcuno dirà che diciamo sempre le stesse cose ma il rimedio c’è sempre. C’è voglia, c’è determinazione e c’è un presidente che sta investendo e ci crede.”

Liverani ha detto che giocherà chi dà l’anima in allenamento.

“Credo in quello che ha detto Liverani ma non entro nel merito. C’è l’ad che ha i poteri per certe cose.”

