PETROVIC, UN NUOVO NUMERO UNO PER IL CHELSEA

Il Chelsea è tornato alla vittoria in Premier nel match del Boxing Day contro il Crystal Palace. Un 2-1 per i Blues a Stamford Bridge, arrivato anche grazie a ottimi interventi del portiere Djorje Petrovic.

Portiere che da 4 giornate è il titolare dei Blues, dopo l’infortunio accorso al titolare Robert Sanchez.

Per Petrovic 4 partite in Premier, una in Carabao Cup. E giocherà ancora nelle prossime settimane, almeno fino a metà gennaio quando è previsto il rientro di Sanchez.

Classe 1999, nato a Pozarevac in Serbia, cresciuto nel settore giovanile del Čukarički, club che da poco ha raggiunto anche la ribalta europea in Conference League. Hha esordito in prima squadra il 21 settembre 2019 disputando l’incontro di Superliga serba vinto 1-0 contro il Mladost Lučani e guadagnandosi il posto da titolare per il resto della stagione. Ha giocato nel Čukarički fino al 2018, quando nel 2022 è stato ingaggiato dai New England Revolution negli Stati Uniti.

Qui cambia radicalmente la sua carriera, in quando riesce a dare qualità alle prestazioni. Durante il mese di agosto Petrovic ha registrato 4 reti inviolate, mantenendo i suoi avversari a reti inviolate per un totale di 371 minuti. Ha concluso la stagione 2022 come finalista sia per il premio MLS Newcomer of the Year (esordiente dell’anno) che per il premio MLS Goalkeeper of the Year (portiere dell’anno).

Petrović ha avuto un ottimo inizio nella stagione 2023, diventando il giocatore più veloce nella storia della MLS a registrare cinque parate di rigori il 29 aprile 2023. Secondo i dati forniti da Opta, Petrović aveva superato i suoi “gol attesi in porta”, o “xGOT”, di 16,2 da quando era entrato in campionato. Nessun altro portiere aveva registrato un xGOT superiore a 5,5 in quel lasso di tempo. Insomma numeri importanti per questro ragazzo serbo, che inizia ad attirare le attenzuioni delle big del calcio europeo. Petrović ha registrato la sua sesta porta inviolata il 3 giugno contro il New York City FC allo Yankee Stadium.

Il 27 giugno scorso è stato nominato nella squadra All-Star della MLS 2023, dopo aver guidato il campionato con 160 parate dal suo debutto. Il 20 luglio, è stato nominato portiere dell’anno nella recensione di metà stagione. Il 30 luglio 2023, The Athletic ha riferito che i Revolution avevano rifiutato offerte di trasferimento nell’ordine di 8 milioni di dollari più bonus da FC Nantes e Nottingham Forest FC per il giocatore. A seguito del rifiuto delle offerte, Petrović ha saltato l’allenamento con il suo club, e non ha giocato la partita di Coppa delle Leghe del 3 agosto, chiedendo la cessione.

Petrović è passato al Chelsea il 26 agosto 2023, firmando un contratto di sette anni, con opzione per un ulteriore anno. Sebbene la commissione fosse ufficialmente riservata, è stato riferito che valeva un valore iniziale di 12,5 milioni di sterline, più 1,5 milioni di sterline di bonus, insomma, quasi 20 milioni di euro.

Dopo un inizio in panchina, come vice, 12 gare senza vedere mai il campo, come raccontato, il 10 dicembre 2023, Petrović ha fatto il suo debutto ufficiale in Premier League come sostituto dell’infortunato Robert Sánchez in una partita in trasferta contro l’Everton. Ha subito un gol nei minuti di recupero nella sconfitta per 2-0. Il 16 dicembre, ha esordito per la prima volta da titolare e ha mantenuto la prima porta inviolata nella vittoria per 2-0 contro lo Sheffield United. Tre giorni dopo, para un rigore di Matt Ritchie nei quarti di finale della Coppa Carabao contro il Newcastle United portando il Chelsea in semifinale, con la partita che finisce 1–1 a tempo pieno e 4–2 ai rigori.

Insomma, un debutto di altissimo livello, con 5 presenze in Premier, una in Coppa di Lega e prestaqzioni sempre più di alto livello. Per lui, anche la gioia dell’esordio in Nazionale, con la Serbia, nel 2021, con cui vanta solo 2 presenze.

Insomma, Petrovic sta convincendo tutti nel Chelsea. Che i Blues abbiano trovato, dopo tanti anni, il degno erede di Cech? Sarà il campo a parlare. Certo per i Blues, questa estate, dopo la partenza di Mendy e Kepa, c’è stata una vera rivoluzione tra i pali e Petrovic è pronto a sfruttare la sua occasione.

Foto: twitter Chelsea