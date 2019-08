Petrov: “La trattativa per Andre Silva è saltata per motivi economici. Falcao…”

Oleg Petrov, CEO del club del Monaco, ha parlato ai microfoni dell’AFP, della trattativa saltata per il trasferimento di Andre Silva. Queste le sue parole: “Il trasferimento di André Silva è saltato a causa di disaccordi economici tra i club, non a causa di un infortunio. Attualmente non c’è nessuna trattativa, stiamo esaminando altre opzioni. Cerchiamo un altro attaccante, spalla di Falcao in un 4-4-2. Poi cerchiamo un difensore centrale, un centrocampista e un’ala. Falcao? Tanti club sono interessati a lui, non solo il Galatasaray. Vogliamo che rimanga, a meno che arrivino offerte eccezionali”.

Foto: Twitter Monaco