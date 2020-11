Petrescu: “Risultato amaro, ma non avevo pretese stasera”

Dopo la sconfitta pesante per 5-0 del suo Cluj contro la Roma, il tecnico dei rumeni Petrescu ha parlato a Sky:

“Questo punteggio fa male, siamo tutti molto arrabbiati, ma non avevo pretese, conoscete tutti la nostra situazione.

Speravo in un risultato meno severo, siamo anche stati sfortunati, inoltre c’era un rigore netto sul 3-0, ma c’è poco da dire quando hai così tante assenze.

Non possiamo farci niente, l’importante è non perdere domenica”.