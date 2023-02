Petrescu: “Il Cluj ha il 10 per cento. La Lazio può vincere la Conference”

L’allenatore del Cluj, Dan Petrescu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League da disputare in casa contro la Lazio. I rumeni sono chiamati a rimontare per superare il turno, l’andata dei sedicesimi di finale (all’Olimpico) è terminata con il risultato di 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Alcune parole del tecnico: “Noi abbiamo due titolari che non giocano. Siamo noi quelli svantaggiati, non la Lazio. Dico 10% Cluj e 90% Lazio per il passaggio del turno. Siamo realisti non pessimisti, questa è la realtà”.

Salernitana-Lazio: “L”ho vista. Ne guardo molte di partite delle squadre che affronto. La Lazio ha giocato molto bene, non ha concesso nulla. E’ un risultato che gli va stretto stretto, poteva vincere 5-0. Sono ancora in corsa per la Champions e questo la dice lunga”.

Lazio prima e dopo: “La Lazio è un po’ diversa. Giocava 3-5-2 di contropiede. Adesso 4-3-3 più offensiva. Immobile e Milinkovic sono sempre i migliori della squadra. Nel 2019 non giocò Immobile e infatti abbiamo vinto. Ero molto felice”.

Calcio italiano: “Quest’anno stanno facendo molto bene in Champions. Napoli, Inter e Milan. Se una squadra italiana vincesse la Champions League sarebbe una grande cosa per il calcio italiano”.

Pubblico: “Le percentuali sono realtà. Il pubblico ci aiuterà molto. Spero che lo stadio sarà pieno ma a volte non basta. Noi ce la metteremo tutta per fare bene e passare il turno. Questo è sicuro”.

Conference League: “La Roma l’ha vinta e ho visto grande entusiasmo. Non so perché se ne parli male. La Lazio è favorita per vincerla se gioca sempre con i suoi giocatori migliori”.

Foto: Instagram ufficiale Cluj