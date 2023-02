Petrescu (all. Cluj): “Contro questa Lazio avremmo perso anche se fossero rimasti in nove”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cluj, Dan Petrescu ha così analizzato la sconfitta contro la Lazio: “C’è una notevole differenza di valori fra noi e la Lazio. Anche se loro fossero rimasti in nove anziché in dieci, probabilmente il risultato finale non sarebbe cambiato. La Lazio è una squadra molto forte e Immobile, anno dopo anno, continua a dimostrare il suo valore. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, le due squadre in campo oggi avevano valori economici e tecnici totalmente differenti. Pensate solamente a quanto vale Milinkovic-Savic… Dobbiamo essere realisti e portare un po’ di realismo nel calcio rumeno”. Infine, sulle possibilità di rimonta: “Nel calcio tutto può succedere, anche se loro sono chiaramente favoriti. Peccato che fra due giorni ci aspetti un’altra partita molto importante, ancora prima del ritorno con la Lazio”.

Foto: Instagram Cluj