Petrachi: “Simy resterà, salvo offerte in extremis. Nel caso valuteremo gli svincolati”

Nel corso della conferenza stampa odierna sul calciomercato, il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, ha parlato sul futuro di Simy al centro di numerose voci di mercato nel corso dell’estate.

Queste le sue parole: “Simy dal primo giorno è stato professionalmente ineccepibile, non ha sbagliato nulla e si è impegnato al massimo. Mi aveva promesso impegno totale, ho instaurato un buon rapporto e se lo sentirete ve lo confermerà, ci siamo parlati tanto ed è un ragazzo a posto. Abbiamo alcune cose in comune, esperienze di vita. L’ho coccolato un po’ e sono felice che abbia avuto un buon inizio di stagione. Ha dato cuore e anima, un ragazzo straordinario”. I “Devo dire che non ha avuto grandi richieste, ha rifiutato legittimamente un’offerta in Iran e bisogna rendersi conto che ci può stare. È rimasto, sono felice di questo, poi se arriva una offerta in extremis la valuterò. Sono aperto a questo tipo di soluzione, se dovesse andar via a quel punto valuteremo qualcosa dal mercato degli svincolati. Attualmente è l’alternativa ai due attaccanti che sono arrivati e a me sta bene, ma se arrivano proposte ci saranno riflessioni”.

Ci può presentare Wlodarczyk? “Mi è sempre piaciuto, ma ci vuole tempo. Lo volevano due squadre di serie A, ma il costo del cartellino era intorno ai 2,5 milioni di euro e non si parlava di prestito. Quando avevo perso le speranze, un intermediario mi ha chiamato parlando di prestito oneroso con diritto di riscatto legato alle presenze. E in caso di A avremmo un obbligo. Mi sono subito fiondato perché secondo me è un profilo interessantissimo. È alto ma molto tecnico”.

Joao Pedro è da escludere? “Se esce qualcuno si può anche pensare di tornare sul mercato degli svincolati. Il discorso vale per Joao Pedro ma anche per altri attaccanti. È stato un calciatore che ho contattato e che a me piaceva, ma i costi però erano importanti e non è andata bene. Sicuramente avremmo preso un profilo altissimo, ma non si è alzata l’asticella degli ingaggi e questo ha frenato la trattativa. A volte le cose si incastrano, altre volte no. Gli faccio comunque i complimenti anche se non è arrivato alla Salernitana”.

Foto: twitter Roma