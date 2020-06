Petrachi-Roma, separati da (quasi) sempre. Storia di un rapporto mai decollato

Gianluca Petrachi aveva accettato la Roma con tanto entusiasmo, sul mercato ha anche chiuso qualche operazione interessante. Ha sbagliato, certo, come sbagliamo tutti ma ha avuto qualche guizzo. Peccato che il ruolo del direttore sportivo comprenda due passaggi essenziali: la gestione extramercato e la fiducia totale della società. Sul primo aspetto Petrachi ha commesso troppi errori, anche mediatici, e non ci riferiamo a quanto accadde la sera di Sassuolo-Roma tra il primo e il secondo tempo, sull’argomento si sono espressi abbondantemente i diretti interessati. Ma alcune conferenze non sono piaciute, troppo astio e numerose uscite a vuoto, in un ambiente mediaticamente esplosivo come quello romano non sono passate inosservate. E poi la questione della fiducia: se la proprietà cita i collaboratori e ignora Petrachi, deve essere la proprietà a spiegare. Oppure potrebbe anche non spiegare, evidentemente non ne ha troppa voglia. Petrachi ha un contratto lungo, altri due anni ancora, e una situazione difficilissima da gestire, come più volte spiegato. Storia di un matrimonio, fin dall’inizio, con troppe spine e di un rapporto mai decollato.

Foto: Twitter ufficiale Roma