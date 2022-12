Petrachi: “Nel 2018 avevo venduto Belotti al Milan. Avevo un accordo per Zapata per 18 milioni”

Ospite a Sportitalia, l’ex ds di Roma e Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato di alcune operazioni di mercato, tra cui Belotti, che era stato venduto al Milan e al suo posto era pronto ad arrivare Duvan Zapata.

Queste le sue parole: “Nel 2018 avevo un accordo con il Milan per la cessione di Belotti. Avevamo un accordo economico importante, sui 50 milioni. Il giocatore ci teneva a giocare nel Milan. In sostituzione avevo un accordo per Zapata, che era alla Sampdoria, su una cifra intorno ai 18 milioni. Non si fece più nulla perché Cairo non volle vendere Belotti”.

