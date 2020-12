Petrachi: “La Roma? Non ho potuto lavorare”

L’ex ds della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato così a Sportitalia della sua situazione:

“Dopo il licenziamento per giusta causa dalla Roma ho chiarito con Pallotta. Ha capito che tutto quello che gli hanno raccontato su di me non era vero. Dicevo sempre a Pallotta che se mi screditava a livello mediatico mi rendeva meno forte. A Roma sono stato deluso dal non avere un contatto diretto con il presidente Pallotta. Con Cairo al Torino il rapporto non è finito benissimo. Pensavo di aver finito un percorso perché non c’erano prospettive per andare oltre. Non avevo più niente da dare”.

Foto: Twitter ufficiale Roma