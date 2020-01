Petrachi: “Kalinic non è sul mercato. Bruno Peres? Gli daremo una chance, ma se sbaglia va a casa”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale giallorosso. Ecco le sue parole sul tema mercato: “È difficile migliorare la nostra rosa in questa fase. Noi crediamo moltissimo nel nostro gruppo. E credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un’altra parte, lo prenderemo in considerazione. Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato. Bruno Peres? Ci tengo a parlare di lui. Lo conosco bene. L’ho preso io a Torino, lui sa giocare a calcio, deve ritrovare quella fame, quell’umiltà che forse ultimamente aveva perso. La mia idea condivisa con Paulo è di dargli una seconda chance, perché a tutti si concede nella vita. Deve ritrovarsi come uomo. Tutti possiamo sbagliare. Negli anni in granata si è visto il vero Bruno Peres e io ero lì, so come ha fatto a rendere. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa”, ha chiuso Petrachi.

Foto: Twitter ufficiale Roma