Petrachi: “Io e Conte in coppia? Abbiamo caratteri troppi forti. L’avevo proposto al Napoli, ma avevano scelto Mazzarri”

Ospite a Sportitalia, Gianluca Petrachi, ex ds, tra le altre della Roma, ha parlato di diversi temi, tra cui il rapporto con Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Conte alla Juve? Nel caso valuterà bene prima di dire di sì. Io insieme a lui? Non so, abbiamo caratteri troppo forti. Sicuro litigheremo. Conte lo avevo proposto al Napoli, a De Laurentiis, ma avevano già scelto Mazzarri”.

Su De Zerbi: “E’ un allenatore che a me piace molto, mi è sempre piaciuto il suo stile di pressing, di come aggredisce le squadre avversarie. Con la Roma c’era un’idea, non è vero che non può allenare in Italia e può far bene solo in Premier”.

Foto: twitter Roma