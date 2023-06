Petrachi ha perso la causa: dovrà risarcire 5 milioni alla Roma

Secondo quanto appreso da Michele Criscitiello, nei corridoi della Corte di Appello di Roma, la Roma avrebbe vinto la causa con Gianluca Petrachi, il quale dovrà restituire al club 5 milioni di euro. È infatti stato accolto l’appello della AS Roma contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a risarcire all’ex DS l’importo di 5 milioni di euro per l’interruzione del rapporto per giusta causa. Ora Petrachi dovrà restituire 5 milioni alla Roma oltre alle spese legali dei due gradi di giudizio.

Foto: Twitter uff Roma