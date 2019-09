Petrachi: “Fonseca è un vincente. I fischi a Pastore? Ora deve riconquistare i tifosi”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Basaksehir: “La mentalità? Si costruisce facendo capire ai giocatori quanto la società tenga alla competizione, ne abbiamo parlato anche in settimana. Pastore? Il mister lo metterà nella sua posizione migliore, non possono esserci alibi. Si è allenato bene, ha superato i problemi fisici, se fa il Pastore vero, fa la differenza. Credo che abbia capito cosa vuole da lui l’allenatore, sta a lui riprendersi l’affetto della gente. Domenica c’è stato qualche fischio, ma credo ci voglia poco per riconquistare i tifosi. Sono stato catturato da Fonseca, per la sua mentalità. Per certi aspetti è avanti, nonostante sia giovane. Sta lavorando tanto per portare quella mentalità, in Italia non è così semplice da apprendere. Riesce a farsi capire dai ragazzi nonostante non parli benissimo l’italiano. Quello che si fa in allenamento vuole che lo si riproponga in campo. Nell’ultima partita ho visto quello che si è fatto in settimana. Sono ottimista, credo che il percorso da fare sia questo. Lui è un vincente, non è mai facile vincere. Credo che abbia la cultura del vincere attraverso il gioco. Spero che nel nostro percorso si possa portare qualcosa di importante a Roma”.

Foto: Twitter ufficiale Roma