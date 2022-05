Petrachi, ex DS della Roma: “Una soddisfazione vedere calciatori presi e mantenuti da me vincere la Conference”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di da Tele Radio Stereo: “Il giudizio su questa vittoria lo darà il tempo. Una competizione alla portata ma con squadre di livello. Il tempo dirà se funzionerà o meno una competizione come questa. Un plauso alla Roma, vincere non è mai facile.

Mi dà soddisfazione vedere vincere tanti miei giocatori? Sì, sarebbe grave il contrario. Di tanti di loro ho conosciuto l’anima, sono riusciti a vincere perché dentro hanno un’anima. Anche nel veder gioire calciatori come Pellegrini, Zaniolo e Cristante, che ho mantenuto in squadra, sono contento. Il trio difensivo, per come è stato costruito, ha dato la testimonianza della grande unità della squadra. So che sono bravi ragazzi e ci tenevano“.

