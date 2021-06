Petkovic: “Sono sicuro che andremo agli ottavi tra le migliori terze”

Vlado Petkovic, CT della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Turchia per 3-1 e sulla qualificazione agli ottavi come una delle migliori terze.

Queste le sue parole: “Abbiamo preparato al meglio la partita e la squadra è scesa in campo con personalità. Se avessimo sfruttato tutte le nostre occasioni, forse saremmo arrivati secondi nel girone. Ma siamo tranquilli, abbiamo fatto il nostro e son convinto che andremo agli ottavi, penso che con 4 punti rientreremo tra le migliori terze. Le critiche? Non le sento, non le leggo. Quando siamo sotto pressione, sappiamo reagire”.

Foto: Twitter fed. Svizzera