Petkovic si presenta al Bordeaux: “Volevo fare qualcosa di diverso. Il progetto è ambizioso”

Vladimir Petkovic si presenta come nuovo allenatore del Bordeaux dopo 7 anni di CT della Svizzera.

Queste le parole del tecnico ex Lazio: “Volevo fare qualcosa di diverso ed è per questo che ho scelto di venire qui. Sono andato in vacanza senza sapere cosa fare, poi è arrivata la chiamata. Sono rimasto sorpreso ma ho subito colto l’occasione. Ho incontrato il direttore sportivo e il presidente e ho capito che eravamo sulla mia stessa lunghezza d’onda. Ho accettato la sfida soprattutto perché mi è stato proposto un bel progetto, ambizioso. Non conosco ancora bene il campionato, né la squadra, ma credo che ci vorranno ritocchi in due o tre posizioni. L’idea non è quella di cambiare tutto, anche perché non c’è molto tempo. Voglio portare la squadra a dominare e soprattutto a non soffrire, con un calcio aggressivo. Per questo abbiamo bisogno di un gioco proattivo e positivo. Dobbiamo avere fiducia nel gruppo, le vittorie porteranno altre vittorie”.

Foto: Twitter Bordeaux