Petkovic: “Italia tra le favorite, proveremo a sorprenderla. Vogliamo dare il 120%”

Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio e ora ct della Svizzera, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Italia:

“Faremo il nostro calcio. Ogni avversario va trattato con rispetto. Dobbiamo rispettare l’Italia ma non va dato troppo rispetto: l’Italia è tra le favorite per la vittoria finale del Torneo. Dobbiamo mostrare le nostre qualità, dovremo sorprendere, stupire l’Italia. Cercheremo di farlo giocando il nostro calcio. Dovremo essere più veloci, più cinici sotto porta. Le gare con le big? Vogliamo dare il 120% come fatto contro le altre grandi Nazionali. Dovremo essere migliori per tutti i 95 minuti. Dovremo dare il massimo, correre tanto, essere forti nei contrasti. Solo così potremo farcela”.

Foto: Federcalcio Svizzera Twitter