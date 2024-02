Petit: “Pochettino non sa più cosa fare, sembra rassegnato. Al Chelsea ci vorrebbe uno come Mourinho”

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Wolverhampton, Emmanuel Petit ha così parlato del Chelsea di Mauricio Pochettino: “Sono rimasto molto deluso dalla prestazione del Chelsea. Sembravano molto disorganizzati, tatticamente confusi, senza spirito combattivo, senza comunicazione o carattere. Mi è dispiaciuto per i tifosi. Pochettino si rifiuta di adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori e la squadra semplicemente non ha senso in questo momento. Non sa cosa fare e il suo linguaggio del corpo è preoccupante, sembra che si sia già rassegnato”.

C’è un nome che Petit sponsorizza per prendere il posto dell’allenatore argentino. “Ho già sentito dire che José Mourinho potrebbe tornare, con John Terry come assistente. Se ci pensiamo, è qualcosa di interessante. Mourinho porterebbe carattere e personalità alla squadra. In questo momento il gruppo è a pezzi e lui sarebbe l’unico in grado di aggiustarlo. Penso che abbiano bisogno di un allenatore con una visione adeguata di ciò che deve essere fatto con i giocatori. Devono smettere di comprare giocatori e pensare di far crescere chi c’è già. Il Chelsea ha bisogno di un’identità perché attualmente non ne ha”.

Foto: facebook Chelsea