Petit contro il Milan di Sacchi: “Quando giocavano in casa avevano sempre episodi a favore, palesi errori arbitrali”

La mancata espulsione di Vinicius Junior in Real Madrid-Lipsia continua a fare parlare e riaprire ferite del passato probabilmente mai cicatrizzate. E’ il caso di Emmanuel Petit che ha parlato ai microfoni di RMC Sport lanciando accuse nei confronti del Milan di Arrigo Sacchi: “L’ho vissuto ai miei tempi col Monaco, contro il grande Milan e il suo trio di olandesi che dominava in Europa. Giocavano spesso finali di Coppa dei Campioni, vincevano gli Scudetti ma quando giocavano in casa c’erano sempre episodi a favore, palesi errori arbitrali. All’epoca non c’era il VAR e noi giocatori ci dicevamo che era strano”

Foto: Instagram Petit