Petagna: “Volevo segnare ma sono felice per la vittoria. L’intesa con Mertens? Miglioreremo”

Dopo la vittoria del suo Napoli a Rijeka, ha parlato ai microfoni di Sky l’attaccante Andrea Petagna:

“Ci tenevo un sacco a segnare, da titolare avevo più tempo per riuscirci, ma sono contento per i tre punti ottenuti.

Non era un campo semplice, è stato importante portarla a casa.

Gioco in una squadra di campioni ed era la prima volta che giocavo con Mertens, miglioreremo.

E’ stata una vittoria fondamentale per le sorti del girone contro una squadra che si è difesa molto bene, siamo contenti e in fiducia per domenica”.