Petagna si prende il Napoli: stasera sarà lui il terminale offensivo

Il primo gol in maglia azzurra a Benevento, un buon impatto nel secondo tempo quando è entrato e bisognava rimontare. Andrea Petagna adesso è pronto per la prima recita da titolare, quasi sicuramente stasera in Spagna. Non sarà semplice nella tana della Real Sociedad, contro una squadra in gran forma e al comando della Liga. Ma il Napoli non può permettersi di perdere ulteriore terreno in Europa League dopo il passo falso con l’AZ, anzi deve provare a vincere. E Petagna sarà al centro dell’attacco, assistito probabilmente da Politano e Insigne, per un battesimo da titolare con gli azzurri che vorrà rendere indimenticabile.

Foto: Twitter Napoli