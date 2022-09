Petagna si ferma durante l’allenamento. È in dubbio per Monza-Juventus

Inizio in salita per il neo-allenatore del Monza, Raffaele Palladino. Nel corso della seduta di lavoro di oggi, il tecnico ha perso una delle pedine fondamentali della squadra. Si tratta di Andrea Petagna, che ha interrotto la sessione per un risentimento muscolare. Le condizioni sono ovviamente ancora da valutare ma, essendo giunti già a mercoledì, la sua presenza per il match in programma domenica pomeriggio contro la Juventus è in dubbio.

Foto: Sito Monza