Petagna risponde a Orsolini, parità all’intervallo tra Cagliari e Bologna (1-1)

Si chiude in parità la prima frazione di gioco tra Cagliari e Bologna: 1-1. Al 24′ arriva il vantaggio del Bologna, ci pensa Riccardo Orsolini. Lancio di Posch per lo scatto dell’ala dei felsinei che vince il duello di fisico con Augello, controlla quasi sulla linea di fondo e conclude con un pallonetto mancino infila Scuffet, nonostante le polemiche del Cagliari per un presunto fallo sul laterale di casa. Alla prima vera occasione ecco il pareggio dei sardi. Lancio dalle retrovie di Dossena per lo scatto in profondità di Andrea Petagna, che va via di fisico a Calafiori e tutto solo davanti a Skorupski lo salta prima di depositare con il mancino in rete il gol dell’1-1 al 31′.

Foto: Instagram Cagliari