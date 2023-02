Petagna risponde a Gabbiadini: parità all’intervallo tra Monza e Sampdoria (1-1)

Termina in parità la prima frazione di gioco all’U-Power Stadium: 1-1 tra Monza e Sampdoria. La Sampdoria passa in vantaggio dopo appena 12′ con Manolo Gabbiadini, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a trafiggere Di Gregorio con un mancino chirurgico. I blucerchiati prendono coraggio e provano a gestire, i padroni di casa, invece, cercano il pareggio. E lo trovano al 32′ con Andrea Petagna bravo a girarsi e calciare in porta sfruttando al meglio il cross teso di Carlos Augusto. Dunque, 1-1 tra Monza e Sampdoria dopo i primi quarantacinque minuti.

