Petagna out per infortunio: il report del Napoli

Pochi minuti dopo aver fatto il suo ingresso in campo, Andrea Petagna è incappato in un problema fisico ed è stato costretto a lasciare il campo nel finale di Verona-Napoli. Stando al report del Napoli, il calciatore “ha accusato un risentimento alla coscia destra“. Le prossime ore saranno decisive per valutare meglio le condizioni dell’attaccante che probabilmente svolgerà esami più approfonditi.

Foto: Twitter Napoli