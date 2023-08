Petagna: “Non aspettavo altro che andare via da Monza. Voglio mettermi a disposizione per raggiungere la salvezza”

Andrea Petagna è un nuovo calciatore del Cagliari. L’ormai ex Monza è atterrato all’aeroporto di Elmas alle 20.40, con un volo proveniente da Fiumicino, dopo aver completato l’iter delle visite mediche a Villa Stuart: “Sono veramente felice, non vedevo l’ora di poter lavorare con Ranieri e cominciare. Non aspettavo altro che andare via da Monza, ora mi voglio mettere a disposizione della squadra per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza”, ha dichiaro il nuovo calciatore rossoblu.

Foto: Instagram Cagliari