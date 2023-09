Petagna: “È bastata una telefonata di Ranieri per scegliere Cagliari”

Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Cagliari, Andrea Petagna, ha così parlato: “Mi sento bene, ho avuto un problema a Bologna, ma non c’è lesione. Al momento non so se domenica potrò essere a disposizione. Pavoletti? Anche per è un piacere poter giocare con uno come lui. Secondo me possiamo giocare insieme. Che squadra ho trovato? Un bel mix di esperienza e giovani, guidati da una vera e propria leggenda. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma non dobbiamo abbatterci. La squadra è ben organizzata”.

Poi ha proseguito parlando di ciò che lo ha spinto a scegliere il Cagliari: “Mi ha voluto fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno”.

Infine, sulle dichiarazioni dopo l’addio al Monza (“Non vedevo l’ora di lasciare il Monza): “Mi sono espresso male. Non era nulla contro Monza, i compagni, o i loro tifosi. Semplicemente non vedevo l’ora di andare a Cagliari poichè non c’erano più i presupposti per proseguire a Monza”.

