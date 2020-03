Petagna: “Mettiamo il calcio da parte, ora la priorità va alla salute di tutti”

E’ stato protagonista del derby tra Parma e Spal, firmando il successo dei ferraresi. Andrea Petagna, poi, al termine del match si lascia andare con uno sfogo sui social a commentare le vicende del momento del calcio italiano e di tutto il Paese per l’allarme Coronavirus: “Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare.”.

Foto: Twitter Spal