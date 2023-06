Petagna: “Grande emozione tornare a Bergamo, Gasperini il primo a credere in me”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti del Monza, Andrea Petagna, ha così parlato prima della sfida contro l’Atalanta: “Una grande emozione tornare a Bergamo. Il mio percorso è iniziato qui. A Gasperini devo tanto. E’ stato uno dei primi, se non il primo a credere in me. Abbiamo raggiunto l’Europa al primo anno. Stasera sarà veramente difficile”.

Foto: Instagram ufficiale Petagna