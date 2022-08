Petagna è pronto per le visite con il Monza. Simeone e il Napoli: c’è una certezza

Andrea Petagna ha lasciato Napoli in prima serata, ha raggiunto Milano, ha postato una foto con il panorama che lo ha accompagnato per diversi anni. Ora è pronto per una nuova esperienza. Tutto in base a quanto abbiamo anticipato oggi: al Napoli 13 milioni più 2 di bonus, prestito con obbligo di riscatto. La stessa formula per Simeone al Napoli, più o meno la stessa cifra, l’obbligo che scatta in base ai gol. Operazione chiusa, e sottolineiamo chiusa, nel pomeriggio. Cosa manca? La firma di De Laurentiis, nulla di più.

Foto: twitter Napoli