Petagna: “Dopo il gol siamo stati leggeri e disattenti. Peccato non aver potuto dedicare la vittoria a Pablo”

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Siamo stati bravi a rimanere in partita fino al nostro gol, poi siamo stati un po’ leggeri e disattenti. Non è la prima volta che ci capita. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non demoralizzandoci e ripartire questa settimana per cercare di far punti domenica col Verona”.

Importante sbloccarsi: “E’ troppo importante il gol. Sono venuto qui per questo. Con i gol e le prestazioni voglio aiutare il Monza a salvarsi, questa settimana sono rientrato in gruppo, devo migliorarmi, allenarmi forte e aiutare il Monza a salvarsi”.

Sulla settimana:“E’ stata un’esperienza brutta, siamo stati vicini a Pablo. Oggi ci ha mandato un bel video messaggio che ci ha emozionato tutti. Peccato non avergli regalato la vittoria. Siamo molto vicini a lui e alla sua famiglia, speriamo di rivederlo presto. E’ un leader per questo gruppo”.

Foto: Instagram Monza