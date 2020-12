Petagna: “Con la Lazio la gara peggiore della stagione”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario 2021 del club.

Queste le parole dell’attaccante che ha parlato della brutta gara con la Lazio: “È stata la gara più brutta da inizio anno. Ci può stare una sconfitta, ma non dobbiamo demoralizzarci e dobbiamo restare convinti della nostra forza, della nostra qualità. Possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo ripartire già dall’allenamento di oggi ed essere pronti per mercoledì, per prendere i 3 punti e trascorrere un Natale sereno”.

Foto: Twitter Napoli