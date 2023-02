Petagna: “Berlusconi e Galliani decisivi per il mio sì al Monza, progetto serio”

L’attaccante del Monza, Andrea Petagna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex Atalanta è reduce dal secondo gol in Serie A, segnato lunedì in casa contro la Sampdoria. Alcune parole del ventisettenne alla rosea: “In carriera non ho mai dato peso più di tanto ai gol. Ho sempre pensato di aiutare prima la mia squadra a vincere e poi ai gol. Sono felice anche quando faccio un assist. Il gol, per noi attaccanti, aiuta ad avere fiducia e a cancellare gli errori fatti in quella gara. Quando in estate sono arrivato al Monza ero un po’ indietro a livello di condizione. Ho giocato subito, poi è arrivato Palladino e mi sono infortunato. Con il mister ci siamo confrontati e abbiamo impostato il recupero per arrivare in forma a gennaio. Ora mi sento al 100%. Sono molto esigente, so dove posso arrivare e voglio tornare a quel livello. Per questo in quelle settimane in cui ero fermo sono stato un filo nervoso con i miei cari. Il campionato è strano quindi l’obiettivo principale resta la permanenza in A”.

Berlusconi, Galliani e la scelta Monza: “È stata decisiva. Sapere che qui c’è un progetto di ampio respiro, con le professionalità che tutti conoscono è stato determinante. Sono due leggende. Galliani mi ha chiamato il giorno dopo il gol alla Samp, mi ha fatto i complimenti dicendomi che era felice per me e si è raccomandato perché io possa essere l’attaccante del Monza per i prossimi anni”.

Foto: Instagram ufficiale Petagna