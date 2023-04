Pessina: “Vincere contro l’Inter a San Siro è stato emozionante. I nerazzurri andranno avanti in Champions”

Matteo Pessina, centrocampista del Monza, ha parlato a Dazn tornando anche sulla vittoria di San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Vincere a Milano contro l’Inter, visto il passato dell’amministratore delegato Galliani e del presidente Berlusconi, che sono milanisti dentro, è stata una cosa bellissima ed emozionante”.

Sull’Inter in Champions: “Sono felicissimo che le italiane stiano andando avanti in Europa, evidentemente la serie A non è poi così indietro rispetto agli altri campionati. Per quanto riguarda l’Inter, non sono preoccupato. Hanno giocato contro di noi a cavallo delle due gare con il Benfica, ma con la forza e la qualità dei loro giocatori riusciranno ad andare avanti”.

Foto: Instagram Pessina