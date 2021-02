Pessina sul Milan: “Ero giovane e senza esperienza, giusto che la facessi altrove. Contento di essere all’Atalanta”

Matteo Pessina, in un’intervista esclusiva rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, ha spiegato cosa non abbia funzionato durante la sua esperienza in rossonero, senza nessun rimorso o rammarico: “Ero giovane e senza esperienza, era giusto che la facessi altrove. Col Milan ho cercato di fare i passi più giusti in quel momento: non è andata nel migliore dei modi, ma nel calcio succede. Oggi sono contento di essere all’Atalanta e di tutto il mio percorso. Credo anche di avere lasciato buone tracce ovunque io sia stato”.

Nonostante ciò, il Milan vanta il 50% su un’eventuale, futura rivendita di Pessina e, dunque, qualora l’Atalanta decidesse di metterlo in vendita, i rossoneri ci guadagnerebbero, incassando metà dei proventi della sua cessione, o riportando a casa il ragazzo, in scadenza con la ‘Dea‘ il 30 giugno 2022, a metà prezzo.

Foto: Twitter Atalanta