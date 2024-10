Pessina su Galliani: “Persona fantastica. Quando il Monza è arrivato in Serie A pensò subito a me”

Matteo Pessina, capitano del Monza, ha parlato ai microfoni di Fantacalcio spiegando il momento complicato che sta vivendo il club brianzolo. “Ci siamo allenati stamattina, stiamo facendo il possibile per venir fuori da questo momento e sono convinto che ce la faremo. Dopo la salvezza col Monza andai al Milan e feci il ritiro in prima squadra con grande Sinisa Mihajlovic come allenatore, poi fui girato in prestito”.

Su Galliani: “È una persona fantastica, quando il Monza è arrivato in Serie A pensarono subito a me. Io sono nato e cresciuto a Monza, Galliani è monzese e tifoso, non esitò un attimo a chiamarmi e a convincere Berlusconi ad acquistarmi. La passione di Galliani è incredibile, io ho giocato per diverse squadre e direttori come lui non esistono per come vive il calcio anche in modo romantico. Quando giochiamo in casa a fine primo tempo va via dallo stadio, si reca al Duomo e poi torna perché vive la partita con grande trasporto. Essere capitano del Monza è una sensazione difficile da spiegare. Gioco nella squadra che ho sempre seguito, allo stadio ci sono amici e parenti che mi conoscono da sempre, per loro è una gioia vederci giocare in Serie A e ci tengo particolarmente”.

Foto: Instagram Monza