Pessina: “Su di me era palesemente fallo, chiunque abbia giocato a calcio lo sa”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN: “La partita è stata giocata bene da entrambe le squadre, siamo riusciti a portarla avanti, poi è arrivato il gol dopo questo contatto, era palese che fosse fallo su di me, non so perché non sia stato dato o comunque non sia stato consultato il VAR. Chiunque ha giocato a calcio sa questa cosa. Detto ciò, il Milan ha meritato di vincere.

L’ultima partita sarà decisiva. Nella seconda parte di stagione abbiamo avuto tante partite a altrettanti infortuni, avremmo dovuto fare prima punti, ma il nostro obiettivo resta quello di arrivare in Europa. Ripartiremo l’anno prossimo per arrivare molto più in alto indipendentemente dalla qualificazione o meno in questa stagione. I nostri tifosi ci mostrano sempre grande calore, ma oggi era l’intera cornice a essere molto bella, cornici come quelle di stasera sono belle anche per un avversario“.

