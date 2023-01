Pessina ricorda Vialli: “Ha affrontato la vita con spensieratezza, porteremo dentro i suoi consigli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Pessina ha così ricordato Gianluca Vialli: “È difficile parlare in questi momenti. Vialli ci ha dato tantissimi consigli, ha affrontato la vita con spensieratezza e il suo ricordo ce lo porteremo tutti dentro. Ci sono stati tanti suoi discorsi, ma non li hanno filmati tutti: parlava spesso prima delle gare, facendoci capire che si trattava solo di una partita di calcio e che l’importante era divertirsi e far divertire”.

Foto: Instagram Pessina