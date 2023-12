Pessina: “Palladino assomiglia ad Allegri. Ad entrambi piace vincere in maniera pragmatica”

Matteo Pessina, centrocampista del Monza, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Allegri sa che è una partita difficile. L’anno scorso non ha vinto, ma è intelligente e sa che questa partite non sono da sottovalutare. Così è per noi e cercheremo di mettere in campo quanto fatto l’anno scorso. Palladino e Allegri? Si assomigliano. A entrambi piace vincere in modo pragmatico”.

Foto: Instagram Monza