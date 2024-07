Pessina: “Nesta è diverso da Palladino, faremo più palleggio”

Il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato a Sky Sport dal ritiro del club brianzolo, soffermandosi principalmente sull’arrivo e sulle idee tattiche del nuovo tecnico Alessandro Nesta: “E’ uno che ricerca più il palleggio rispetto allo scorso anno, vuole farci giocare più dentro il campo con passaggi corti, ma sia lui che Palladino lavorano bene sui concetti difensivi e sull’andare a prendere alti gli avversari. Nesta però non gioca a uomo come eravamo abituati e noi stiamo cercando di mettere in atto le sue idee al meglio”,

Sugli obiettivi: “Cercheremo di fare bene, anzi di fare meglio rispetto al passato. Penso che Nesta mi farà giocare a centrocampo… Posso interpretare tanti ruoli, per ora sto facendo la mezzala di destra ma vediamo durante l’anno. Penso che possa farmi fare più ruoli”.

Foto: Instagram Monza