Pessina: “Giornata storica. Palladino? Ci lascia molta libertà in campo, è la sua peculiarità”

Il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha parlato a Dazn dopo il successo per 0-2 sul campo della Juventus: “Una giornata storica. Vincere qui con la Juventus non è facile, soprattutto per una neopromossa. Non c’è però tanto da stupirsi: anche qualche giorno fa in coppa li abbiamo messi in difficoltà, mentre oggi è arrivata una vittoria“. E su Palladino: “Il mister è una persona molto intelligente e che conosce bene il calcio. ha giocato ad alti livelli, ha avuto grandi mister e cerca di mettere le sue conoscenze a nostra disposizione senza darci troppe pressioni. Sul campo lascia molte libertà alle nostre qualità, credo che questa sia la sua peculiarità. Differenze con Gasperini? Alcuni concetti sono simili, ma spesso la nostra fase difensiva non è uomo contro uomo come quella di Gasperini. Palladino è arrivato in corsa, con una squadra già fatta e ha avuto il merito di adattare il suo gioco alle sue caratteristiche. Stiamo bene sia in campo che negli allenamenti ed è questo il bello da vedere”.

Foto: Instagram Pessina