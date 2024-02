Pessina apre su rigore al 45′, Dany Mota raddoppia al 51′: il Monza è avanti 2-0 sul Milan all’intervallo

Partono forte gli uomini di Pioli che sfiorano la rete del vantaggio dopo appena 5′ con Theo Hernandez, ma il suo tentativo sfiora il palo prima di spegnersi sul fondo. Al 32′ arriva la prima occasione per i padroni di casa. Cross di Valentin Carboni, Djuric si libera della marcatura di Gabbia e gira in porta di testa: palo esterno con Maignan immobile. Al 39′ si ferma il gioco: duro scontro tra Di Gregorio e Andrea Carboni: il difensore bendato per un taglio alla testa e il portiere è da minuti sotto cure mediche: borsa del ghiaccio sulla testa. Una botta che costringe il portiere ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Sorrentino. Nel finale di primo tempo si accende la partita. Al 44′ Thiaw stende Mota Carvalho, rigore per il Monza dopo check Var. Dal dischetto si presenta Pessina che è impeccabile dagli undici metri. Immediata la risposta dei rossoneri: torre in area di Loftus-Cheek per Jovic, girata di destro al volo e salvataggio con la schiena di Pablo Marì: intervento che vale praticamente un gol. Al 51′ arriva anche il raddoppio degli uomini di Palladino con la rete di Dany Mota.

Foto: Instagram Monza